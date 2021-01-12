صور| بكاء بيومي فؤاد في جنازة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

لم يتمالك الفنان بيومي فؤاد دموعه أثناء جنازة والده، التي انتهت منذ قليل، بمقابر طريق الفيوم.

وظهر الفنان بيومي فؤاد في جنازة والده وهو يبكي ويدعوا له، متخذًا الإجراءات الإحترازية، إذ ارتدى "كمامة"، للوقاية من فيروس كورونا.

وحضر صلاة الجنازة الفنان سيد رجب والفنان تامر عبدالمنعم والفنان والإعلامي أحمد أمين، والفنان حسن عبد الفتاح والمخرج تامر محسن والمخرج أحمد البدري .

وكان قد أعلن الفنان بيومي فؤاد وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وكتب "بيومي" منشورا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء.