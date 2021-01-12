صور| انتهاء صلاة الجنازة على والد بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتهت منذ قليل صلاة جنازة والد الفنان بيومى فؤاد بمقابر طريق الفيوم.

حضر صلاة الجنازة الفنان سيد رجب والفنان تامر عبدالمنعم والفنان والفنان أحمد أمين، والفنان حسن عبد الفتاح والمخرج تامر محسن والمخرج أحمد البدرى .

ظهر الفنان بيومي فؤاد في جنازة والده متخذًا الإجراءات الإحترازية، ارتدي "كمامة"، للوقاية من فيروس كورونا.

وكان قد أعلن الفنان بيومي فؤاد وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وكتب "بيومي" منشورا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء.