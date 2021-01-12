صورة| أحمد أمين بـ"الكمامة" في جنازة والد بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان أحمد أمين على المشاركة في تشييع جثمان والد الفنان بيومى فؤاد إلى مثواه الأخير بمقابر طريق الفيوم.

وظهر الفنان أحمد أمين في الجنازة متخذًا الإجراءات الإحترازية، يرتدي "كمامة"، للوقاية من فيروس كورونا.

وحضر صلاة الجنازة الفنان سيد رجب والفنان تامر عبدالمنعم ، والفنان حسن عبد الفتاح والمخرج تامر محسن والمخرج أحمد البدرى .

وكان قد أعلن الفنان بيومي فؤاد وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وكتب "بيومي" منشورا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء.