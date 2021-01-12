صورة| بيومي فؤاد بـ"الكمامة" في جنازة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأ منذ قليل تشييع جثمان والد الفنان بيومى فؤاد إلى مثواه الأخير بمقابر طريق الفيوم.

ظهر الفنان بيومي فؤاد في جنازة والده متخذًا الإجراءات الإحترازية، ارتدى "كمامة"، للوقاية منه فيروس كورونا.

حضر صلاة الجنازة كل من الفنان سيد رجب والفنان تامر عبدالمنعم والفنان والإعلامي أحمد أمين، والفنان حسن عبد الفتاح والمخرج تامر محسن والمخرج أحمد البدرى .

وكان قد أعلن الفنان بيومي فؤاد وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وكتب "بيومي" منشورا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء.