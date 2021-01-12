حمدي المرغني ينعى والد بيومي فؤاد

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الفنان حمدي المرغني تعازيه في والد الفنان بيومي فؤاد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

دعا حمدي للراحل، قائلاً: "توفى إلى رحمة الله والد الأستاذ بيومي فؤاد، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وأحباءه جميعاً".

يذكر أن بيومي أعلن مساء أمس

وفاة والده، وتمت مراسم الدفن في مقابر مدينة 6 أكتوبر، والاكتفاء بتقديم العزاء هناك تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا

وتمت مراسم الدفن والعزاء بحضور وحرص علي الحضور عدد من الفنانين، تامر عبدالمنعم، رئيس قصر السينما، وأشرف طلبة، وحسن عبدالفتاح،

سيد رجب، أحمد أمين، وحسني شتا، ومحمود الليثي، والمخرج أحمد البدري، والمخرج تامر محسن.

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وكانت آخر أعمال بومي الفنية، اشتراكة في العرض المسرحي الجديد "هابي نيو يير بالعربي" مع باقة فنية كوميدية، والي يتم عرضه في أحد المسارح في مدينة 6 أكتوبر، بطولة "شيماء سيف، محمد أنور، محمد عبد الرحمن"، إخراج مجدي الهواري.