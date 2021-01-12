في أقل من 24 ساعة..ماجد المهندس يجتاز الـ 300 ألف مشاهدة بأغنية "وآهيامه"

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان ماجد المهندس، بأغنيته الجديدة "وآهيامه"، أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، وزيع:سيروس، وتقول كلماتها"آهيامه..قلبي اللي من هـَوى هام في حبّك وجاب المستحيل عاقد النـيـّه صدوق ٍ لك نِـوى وإلهوى غيرك فلا عمره يميـل يافديت اللي البشر بعده سوى وْكنِّ عيني ما ترى غيره خليـل وْ لَنَّ ذوقي غير وْفوق المستوى يوم احب آحب شي ما له

مثيل إنتَ وَجهك عافية وْصوتك دوا وقلبي رحّـالة وعيـنـاك الدليـل قلب ٍمْن الشوق ومن بعْد النوى شافِك أوطانه ولك شَـدِّ الرحيل".

يذكر أن آخر أغنيات المهندس كانت من خلال أغنية "هتان"، التي حصدت أكثر من 19 مليون مشاهدة، من كلمات: سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحان أحمد الهرمي توزيع: سيروس.

وتقول كلماتها "الليالي برد وأشواقي هبوب ‎والشتا يذبح وأشوفك بأوله ‎يا غناة

الروح ما غيرك ينوب ‎والتعب راحة معك وأستسهله ‎الليالي برد وأشواقي هبوب ‎والشتا يذبح وأشوفك بأوله ‎يا غناة الروح ما غيرك ينوب ‎والتعب راحة معك وأستسهله ‎وإنت في صدري مقدر ومحسوب".

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إضافة إلى أغنية "ودعت روحي"، التي حققت أكثر من 18 مليون مشاهدة، من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: نواف عبدالله توزيع: زيد نديم.

وتقول كلماتها "ودعت روحي من قبل.. ما اوادعك اشوفها تطلع.. ولو ماودها وليلة فراقك.. والعيون تطالعك حسيت.. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي.. قلبّت مواجعك طاحت غصب.. ولا قدرت اردها واصابعي.. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي.. صرت ماني قدها".