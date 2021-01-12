(معلومات) لاتعرفها عن كريمة مختار| ذكرى وفاة ماما نونا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة كريمة مختار، التي لقبها جمهورها بـ "ماما نونا"، فهي رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن مازالت أعمالها خالدة في أذهان الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

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وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن كريمة مختار:

- حصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون المسرحية.

- تزوجت من المخرج نور الدمرداش، وأنجبت منه 4 أبناء وهم: شريف الدمرداش ويعمل في مجال

الهندسة وأحمد الدمرداش يعمل كمخرج وهبة الدمرداش والإعلامي معتز الدمرداش.

- كانت بدايات كريمة مختار من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير "بابا شارو" في فترة الخمسينات، ومن خلاله اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة.

- عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية إلا أن أسرتها رفضت ذلك العرض، فاقتصر عملها على الإذاعة.

- حتى سمحت لها الفرصة

مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958 والذي سهل لها المشاركة في فيلم "ثمن الحرية".

- وترجع أصولها العائلية إلى مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

- أعلن فوزها بجائزة أحسن ممثلة للعرض الأرضي، ونفس الجائزة مناصفة مع الفنانة وفاء عامر في العرض الفضائي عن دورها في مسلسل "يتربى في عزو" لشخصية ماما نونا.

- وحصلت على جائزة النقاد عن دورها في فيلم ومضى قطار العمر

- شخصية ماما نونا أعادتها لنجومية التلفاز من جديد.

- توفيت يوم الخميس 14 ربيع الثاني 1438هـ - 12 يناير 2017م بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً.