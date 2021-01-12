بالأبيض والأسود.. صورة كلاسيكية جديدة لـ سوسن بدر

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها بصورة قديمة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علقت سوسن على الصورة قائلة:"مش فاكره كنت فين .. بس فاكره اني كنت حامل في ياسمين بنتي و علي وشك الولادة .. أهم و أحلى حدث في حياتي ".

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يذكر أن سوسن قد شاركت

مؤخرًا في مسلسل "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، الذي تم عرضه في نوفمبر 2020، وحصل على نسبة مشاهدة عالية، من بطولة "نيقولا معوض، هنادي مهنى، محمود عبد المغني، محمد علي رزق، مي سليم، أحمد خليل، محمد سليمان، ليلى عزت"، تدور أحداث المسلسل حول بنت تسمى مسك وهي تحاول الوصول إلى حلمها بالتعيين في إحدى كبار شركات الشحن وتنجح في ذللك وثم تقع في قصة حب مع ابن صاحب الشركة ويقنعها بالزواج سرًا بدون علم أهلها وأهله لكن تعرف أمه بالزواج وتنقلب على ابنها وتهددة بضياع حقه في الميراث.

إضافة على مشاركتها الرمضانية لعام 2020، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، من بطولة "ياسيمن عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، ليلى عز العرب، يوسف عيد"، من تأليف:عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.