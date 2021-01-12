(مش ناضج فنيًا وهي مش سويقه).. موسيقيون يهاجمون رامي صبري بسبب (شكرًا)

ياسر رشاد - القاهرة - شن عدد من صناع الموسيقى هجومًا كبيرًا على المطرب رامي صبري، بعد إطلاقه أغنية "شكرا" بصوته، بعد أن أصبحت ملكا للمطرب عمرو دياب وشركته "ناي" نظرًا لتواجدها داخل ألبوم الهضبة الجديد "إلا أنا".

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وكان كتب الشاعر أيمن بهجت قمر عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" قائلًا : "هو ازاي رامي صبري يحط صوته على اغنيه مش بتاعته .. انا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقيه ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض".

وتابع: " اغانينا مش مشاع لاي حد في دماغه حسابات بيصفيها لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على

عمل لا يملكه .. لازم وقفه من المصنفات الفنيه ووزارة الثقافه ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان اي حد يرتدع.. هي مش سويقه".

فيما كتب الملحن عزيز الشافعي، عبر صفحته على فيسبوك قائلًا : "الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر تحياتي و احترامي، بضم صوتي لصوتك و مالناش سلطة قانونية ف النقطة دي ، لكن حاولنا كتير نقول للزملا إن التصرفات دي ميصحش تطلع من ناس بتحترم المهنة و تحترم الأصول".



وتابع : "طلعنا كلنا عالمسرح مرة و اتنين و تلاتة و اتهمنا بالزور واضطرينا نطلع و ندافع عن نفسنا ودلوقتي فيه

استباحة لتعب الناس و حقوقهم و الموضوع ده قانونيا حق شركة ناي احنا بقى اتأذينا كتير نفسيا و فوضنا أمرنا لله".

بينما قال الشاعر الغنائي : "تعليقاً على بوست صديقي الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر

انا ذوقياً للمرة المليون حاولت اصلح اللى بيعمله وقلت انه زيه زى الفانز اللى بتعمل cover ل الأغنية بما انها نزلت رسمي".

وتابع : "ولكن الحقيقة انه فى سوء نية وتجاوز سخيف ووجه مقارنه مش فى صالحه لو غنى ٢٠ سنة كمان لقدام معرفش مُصر يخسر ليه؟ وفعلاً قلبت سويقه وجهل بالقانون وجهل فى التعامل مع الزمُلاء والكبار ".

وأضاف : "رامى محتاج يفهم ذوقيات كتير فى المهنة دى وفى الأصول ويثقف نفسه شوية ويدخل مرحلة النُضج ويعرف ان الفن أخلاق ويتعلم من زمايله اللى سابقينه بأخلاقهم قبل فنهم.. تامر حسني وحماقي في حتة تانيه وفي المكانه دي لانهم مهتمين بالأخلاق قبل الفن ومعندهمش مشاكل فى العلن".