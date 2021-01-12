(صورة)..دينا الشربيني برفقة عمرو يوسف في بيروت

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بصورة جديدة جمعتها بالفنان عمرو يوسف في بيروت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دينا الصورة عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "التصوير ممتع مع صديقي المفضل عمرو يوسف"، وظهرت دينا بخسارة ملحوظة في الوزن.

اقرأ أيضاً.. مفاجأة جديدة حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

يذكر أن دينا تستعد لعرض

فيلمها الجديد "30 مارس" مع الفنان أحمد الفيشاوي، والذي من المقرر عرضه في صالات العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، ويشاركهما البطولة "خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي ‏رزق، وأحمد خالد صالح"، من تأليف: حميد المدني، إخراج: أحمد خالد موسى.



يتصف فيلم "30 مارس" بالإثارة والغموض، تبدأ بوقوع جريمة كبيرة خلال أحداثه، يترتب عليها عديد من المواقف، ويترتب على يوم 30 مارس تحولات كبرى في احداث الفيلم.

وشاركت دينا في الموسم الرمضاني لعام 2020 من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا طوال أيام عرضه، بطولة "رجاء الجداوي، أحمد داوود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، أسماء جلال، هنا داوود"، تأليف: تامر حبيب، محمد المصري، يسر طاهر، إخراج: أحمد شفيق.