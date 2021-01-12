(حقيقة) شفاء يسرا من فيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الإعلامي ممدوح موسى على طمأنة جمهور النجمة يسرا على حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

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وكتب "موسى" عبر صفحته قائلًا: "حمدالله على سلامة حبيبة قلبي يسرا وربنا هو الشافي المعافي،

"سلبي".. الحمد لله".

يذكر أن النجمة يسرا قدمت عدداً كبير من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

استمر مشوارها مع السينما المصرية من فيلم لآخر حتى استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة في أواخر الثمانينيات القرن العشرين

ومطلع تسعينيات القرن العشرين، ومنها مجموعة من الأفلام التي وقفت فيها أمام الفنان عادل إمام.

وتتحدث دوماً عن تأثير المخرج يوسف شاهين والفنان عادل إمام على مشوارها الفني حيث تعاملت مع المخرج يوسف شاهين لأول مرة من خلال فيلم حدوتة مصرية، أما عادل إمام فقد مثلا معا لأول مرة من خلال فيلم شباب يرقص فوق النار في عام 1978، وقدمت بعدها معه نحو 15 فيلماً، وبخلاف الأفلام والمسلسلات والمسرحيات