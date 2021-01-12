ماذا لو اشترى أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته! هكذا تكون النتيجة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ 57 دقيقة

غالبا ما تدور في أذهاننا أسئلة غريبة وقد تكون مضحكة بعض الشيء، كأن نتساءل ” هل يقارن أغنى رجل في العالم بين التفاح الرخيص والغالي عند شرائه”. أو هل يفاوض البائع على ثمن قطعة معينة يبدو في واقع الأمر ثمنها مرتفع جدا؟.

من هو أغنى رجل في العالم ؟

إيلون ماسك، رجل أعمال كندي، حاصل على الجنسية الأمريكية ولد في جنوب أفريقيا، مؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها. المؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها. كما شارك بتأسيس شركة التداول النقدي الشهيرة باي بال، ورئيس مجلس إدارة شركة سولار سيتي. يطمح ماسك إلى تجسيد فكرة نظام النقل فائق السرعة المسمى بالهايبرلوب.

في ديسمبر 2016، اختارته مجلة فوربس ليكون في المرتبة 21 في قائمة أكثر الرجال نفوذا في العالم. بحلول يناير 2021، قدر صافي ثروته بما يقارب 185 مليار دولار وهو أغنى رجل بالعالم حالياً.

وارتفعت ثروة ماسك 13.6 مليار دولار في يومٍ واحد وفقاً لمؤشر “بلومبرغ للأثرياء”، تجاوز من خلالها جيف بيزوس مؤسس شركة “أمازون” بفارق أكثر من 10 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”

ولكن كتجربة فكرية، تخيل أن ماسك كان عليه أن يدفع ثمن الأشياء بما يتناسب مع ثروته، والتي تعادل حوالي 1.6 مليون ضعف متوسط ثروة الأسرة الأميركية، والتي كانت 121700 دولار في عام 2019، وفقًا لمسح الاحتياطي الفيدرالي لتمويل المستهلك. لذا فإن أي شيء يكلف الأسرة المتوسطة دولاراً واحداً سيكلفه 1.6 مليون دولار.

لنفترض أنه ذهب إلى شركة هول فودز المملوكة لشركة أمازون، واشترى التفاح العضوي Honeycrisp والبالغ سعره 3.99 دولار للرطل، حيث يضع “ماسك” الرطل الذي اشتراه من Honeycrisps على سير “الكاشير” فيخبره أمين الصندوق أن تكلفته 6.4 مليون دولار، في حين أنه لو اشترى تفاحا أرخص فسيوفر أكثر من مليوني دولار.

وبفحص باقي السلة والتي تحتوي على ثمرة أفوكادو كبيرة: سيكون سعرها 2.4 مليون دولار، الفراولة العضوية تبدو شهية، لكن الرطل سيكلفك 11 مليون دولار، فيما سيبلغ سعر أربعة أرطال من شرائح اللحم البقري نحو 100 مليون دولار.

وفي نظام التسعير التناسبي ستذهب الأرباح الهائلة تلك إلى أمازون أو متجر البقالة بدلاً من الهيئات الضريبية، وفي حال تطبيق ما يعرف بضريبة التدفق النقدي لمعالجة هذا التشوه، ستقوم الحكومة باحتساب دخالك ثم يتم طرح الأموال التي تضعها في المدخرات، وتحسب الاستهلاك المتبقي، وتفرض عليه ضرائب بمعدل تصاعدي: كلما زاد استهلاكك، ارتفع معدل الاستهلاك لكل دولار.