بالفيديو – الثوار يفاجئون كارين رزق الله في مسلسل “ع إسمك”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ ساعتين

يعرض في هذه الأيام مسلسل “ع إسمك” من بطولة كارين رزق الله وجيري غزال وباقة من الممثلين المخضرمين مثل ليليان نمري.

وفي السياق، كشفت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله عن مشهد لم يكن في الحسبان حصل ضمن أحداث مسلسل “ع إسمك” أثناء التصوير.

وفي التفاصيل صادف أن مرّ موكباً من المتظاهرين وهم يحملون الأعلام اللبنانية ويرفعون صوت الأغاني الوطنية، في وقت كانت كارين رزق الله تبحث عن ليليان نمري بدور “جورجيت درباس” التي تعرضت للصدمة بعدما احتال عليها “ماريو” وضاعت في الشوارع.

ونشرت كارين فيديو من كواليس التصوير وعلقت عليه قائلة: “نهار اللي كنت عم فتش عجورجيت! قطعوا الشباب والكاميرا ورايي ونحنا بنص المشهد … تركت المشهد ووقفتن ! نزلوا عالارض … هيدا من اكتر من سنة… ولليوم بعدنا منقول كلن يعني كلن!”.

يذكر أن الفنانة إليسا عبّرت عن اعجابها بأداء الممثلة اللبنانية ليليان نمري، وبمسلسل “ع إسمك” الذي تجسد فيه نمري شخصية جورجيت، اذ انها تعيش حالة حب مع شخصيتها ومع العمل، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل “ع إسمك” يعرض حاليا من بطولة كارين رزق لله وجيري غزال، وليليان نمري التي قالت مؤخرا: “كما تعلم كل الناس التي تشاهد مسلسل عإسمك يحمل عدة قصص اجتماعية كتبتها كلوديا بطريقة تصل لكل الناس وبكل قصة منها رسالة ستصل بوقت ما ، بعضها يصل بالحلقات الاولى وبعضها بآخر الحلقات”.