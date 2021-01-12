صدق أو لا تصدق.. كمية الشاي الذي يشربه البريطانيون تغطي “31 ألف ملعب كرة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

الشاي من المشروبات المنتشرة في معظم دول العالم وتختلف نسبة الاستهلاك من دولة إلى أخرى ، وكشف استطلاع رأي أن البريطانيين يشربون 61 مليار عبوة شاي في العام؛ وهي كمية تكفي لتغطية 31 ألف ملعب كرة قدم.

وشمل الاستطلاع الذي أجري بواسطة شركة الشاي JING Tea الصينية، ألفي مشارك من محبي شرب الشاي، ووجد أن كلا منهم يشرب متوسط 4 “باكت” شاي يوميا ما يصل إلى 1460 عبوة شاي سنويا.

وقالت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية إن هذا يعني استهلاك نحو 167 مليون عبوة شاي يوميا في أنحاء المملكة المتحدة.

كما أوضح الاستطلاع أن ثلث شاربي الشاي يلجأون إلى الشاي المخمر أو المنقوع لساعات عندما يحتاجون لبعض الراحة، في حين أن واحدا من أصل 20 يعتبر الشاي أحد العوامل المساعدة أثناء المرور بأزمة ما.

وكشف الاستطلاع أيضا أن الإغلاق والعزل المنزلي اللذين فرضهما وباء كورونا المستجد، جعل 27% من البريطانيين يشربون شاي أكثر منذ مارس 2020.

وبالرغم من كون بريطانيا من الدول المحبة للشاي، إلا أن شعبها تقليدي جدا ولا يحب التغييرات في مشروبه المفضل، بحسب نتائج الاستطلاع الذي وجد أن أكثر من شخص من أصل ثلاثة لا يحب المغامرة في ما يتعلق بالشاي، كما أعرب ثلث المشاركين عن استمتاعهم بالشاي العادي ذاته الذي يشربوه على مدار حياتهم كما كان يشربه آبائهم وأجدادهم.

ووجدت الدراسة أيضا أن 66% يعتبرون المذاق الأولوية الأولى عندما يتعلق الأمر باختيار نوع الشاي، يليهم 15% أولويتهم هي السعر ثم الاستدامة بنسبة 5%.

بالمقارنة، أعرب 58% من المشاركين عن سعادتهم لتجربة أنواع مختلفة من القهوة، بينما قال أكثر من نصفهم أنهم يفضلون شربها بصورتها التقليدية.. لكن منذ بداية فرض العزل المنزلي، قال 49% إن المذاق أصبح أكثر أهمية عند الاختيار بين أنواع الشاي.