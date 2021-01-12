حسن الرداد يودّع والدته بصور مؤثرة.. “بداية رحلتنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم حسن الرداد متابعيه على تطبيق انستغرام بمجموعة من الصور التي تجمعه بعائلته من مرحلة الطفولة بعد وفاة والدته.

ولفت النجم المصري الأنظار بالصور التي تجمعه بوالدته من طفولته، في أول تعبير له عن حزنه وتعلقه الشديد بوالدته الراحلة. وعلق عليها قائلاً: ” بداية رحلتنا يا ماما”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور وانهالت عليه التعليقات من محبيه وزملائه النجوم الذين حرصوا على مواساته بكلمات صادقة من القلب، داعين له بالصبر والسلوان.

وكان الرداد أعلن عن وفاة والدته السيدة فادية الرداد، مساء السبت الماضي، وكتب لها: “مع السلامة يا اغلى وأطيب أم في الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب”.