محمد منير يكشف حالته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طمأن النجم الكبير محمد منير جمهوره على حالته الصحية التي يعاني منها منذ فترة وتلق محبيه.

وقال: “أنا زي الفل الحمد لله”، مضيفاً أنه سعيد بردّ فعل الجمهور على أغنيته الجديدة “باب الجمال” وإشادة الجمهور بها.

وتابع الكينج، أنه أصدر أغنية جديدة من ألبومه بعنوان “فينك يا حبيبي” وهي أغنية من الفلكلور النوبي، وتدور عن فراق الأحباب، من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين، ومن توزيع أمير محروس، ويضم الألبوم خمس أغنيات يطرحها بطريقة السينغل كل فترة.

ومن المنتظر أن يطرح النجم المصري الأغنيات الباقية من الألبوم خلال الأيام المقبلة، وهي “أنا رايق” كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي وأغنية “زوق” كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، وأغنية “مسألة السن” من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا، ليكون الألبوم متوافرًا على المنصات الإلكترونية فى أقل من شهر ونصف الشهر”.

يذكر أن منير طرح أول أغنية من ألبومه “باب الجمال” على قناته الرسمية بموقع يوتيوب منذ عدة أيام.