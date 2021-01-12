مي كساب تردّ على منتقدي وزنها الزائد.. وما هو رأي أوكا بالموضوع؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: علقت الفنانة مي كساب عن التنمر الذي تتعرض له منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الوزن الزائد الذي اكتسبته بعد ولادة طفلها الأخير نوح.

وأكدت خلال حوارها ببرنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد أن “الحمل له آثاره بالطبع، وحاولت مع زوجي أوكا أن أجري عملية، قالي على جثتي”.

وأضافت: “مش بهتم بتعليقات الناس على وزني وشكلي.. وعندي مراية في البيت وأرى نفسي جيدًا، وخدودي قد كدا ولغدي لسة كبير.. ولا اتأثر بآراء الناس..فأنا متصالحة مع نفسي والتعليقات السلبية لا تؤثر عليّ كثيراً”.

وتابعت: “حينما أوجه هؤلاء المتنمرين لا أكلف نفسي مجهود الردّ عليه.. كنت في الأول بعيط وبنهار، ولكن الآن أصبحت متبلده وبعمل بلوكات وبمسح الكومنتات”.