شباك التذاكر خذل News of the World

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حقّق فيلم توم هانكس News of the World إيرادات في شباك التذاكر حول العالم وصلت إلى 5 ملايين و700 ألف دولار فقط، وهو مردود مادي قليل مقارنة بنجومية توم هانكس وبميزانية الفيلم.

ووسط احتفاظ الأفلام الكبيرة بمواعيد إصدارها السينمائي في فترة العطلات في ظل استمرار جائحة “كورونا”، حاولت Universal’s إيجاد حل بديل لعرض الفيلم بشكل آمن، وجرى عقد صفقة مع شبكة Netflix لعرضه، بالإضافة إلى العرض السينمائي، حيث طرح في دور العرض في 25 ديسمبر الماضي.

والفيلم من بطولة النجم العالمي توم هانكس، وتدور أحداثه حول أحد سكان تكساس، الذي يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته في التغير تدريجياً، حينما يوافق على المساعدة في إنقاذ فتاة صغيرة تعرضت للاختطاف.

ويعتبر طرح News of the World مجازفة من الشركة المنتجة، حيث تم تأجيل طرح عدد من الأفلام، التي كان مقرراً طرحها الفترة المقبلة، بسبب تخبط سوق السينما مع استمرار الجائحة.