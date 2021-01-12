هل نرى نوال وعبادي الجوهر في “ديو” غنائي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أثارت صورة للفنانة نوال الكويتية بمعية زوجها الملحن مشعل العروج مع أخطبوط العود الفنان عبادي الجوهر، خلال زيارة نوال للمملكة العربية السعودية، تكهنات عدة حول المشروع الجديد الذي يعدّ له الثلاثي خلال الفترة المقبلة.

وطرح العديد من محبي القيثارة وعبادي تساؤلات حول طبيعة التعاون المقبل بينهما، فهل يشهد ألبوم نوال الجديد ديو يجمعها مع الفنان السعودي؟ أم أن عبادي قد يتعاون مع القيثارة في إحدى الأغنيات من خلال الألحان؟

جميعها أسئلة ستبقى إجاباتها معلقة إلى أن تكشف نوال عن ملامح ألبومها الجديد المتوقع أن يرى النور خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنها متواجدة في السعودية منذ فترة للإعداد للألبوم.

نوال أطلت في مقطع فيديو مصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات، وكانت تتبادل أطراف الحديث مع عبادي حول المشروع المتوقع أن يجمعهما، ورغم أنها لم توضح طبيعة التعاون إلا أن الجمهور كانت تكفيه الإشارة عن الإسهاب بالتفاصيل وسرعان ما تناقلوا الخبر على نطاق واسع.

وكانت نوال قد أطلقت أغنية “كان ياما كان”، تحت عنوان “اشتقت أغني لكم”، والأغنية من كلمات شموخ العقلا (العالية)، ألحان ياسر بوعلي، توزيع هشام السكران. القيثارة ما زالت تحصد ردود الأفعال الطيبة تجاه الأغنية، وأيضاً ترد على محبيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.