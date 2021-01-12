فيلم The Midnight Sky تجاوز الـ72 مليون مشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت منصة Netflix أن فيلم The Midnight Sky، للممثل والمخرج جورج كلوني، حقق نجاحاً تجارياً ضخماً، وهو في طريقه إلى تحطيم رقم قياسي جديد عبر عملاق البث الرقمي.

وعلى الرغم من الاستقبال النقدي المعتدل ودرجة 52% من Rotten Tomatoes فإن الفيلم حقق مشاهدات ضخمة عبر Netflix خلال فترة قصيرة، حيث أكد الحساب الرسمي للمنصة الأشهر عالمياً أن الفيلم شاهدته أكثر من 72 مليون أسرة، ومن المتوقع أن يكون أحد أكثر الأفلام شعبية على الإطلاق في خدمة البث المباشر في الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاقه.

وتدور أحداث The Midnight Sky في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic، وتتوالى محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كي يمنع سالي (Felicity Jones) وزملاءها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلوني بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton.

العمل من بطولة جورج كلوني، فيليسيتي جونز، ديفيد أويلوو، تيفاني بون، ديميان بشير، كايل تشاندلر، caoilinn Springall، وغيرهم.