“شيفرة دافنشي” إلى خشبة المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: استعدادات حثيثة تجري لتقديم مسرحية «شيفرة دافنشي» على مسرح تشرشل في الثالث من أبريل المقبل، قبل أن تنطلق المسرحية في جولة تشمل العديد من المدن البريطانية (برمنغهام وشيفيلد ونيوكاسل ولفرهامبتون ولندن وجلاسكو وكارديف)، وتستمر حتى نهاية العام الجاري.

قصة المسرحية مأخوذة عن رواية الغموض والتشويق التي تحمل الاسم نفسه، التي كتبها الأميركي دان براون عام 2003، وبيع منها نحو مئة مليون نسخة. وقد أعدها للمسرح راشيل واغستاف ودانكان أبيل، ويخرجها لوك شيبارد، مخرج المسرحية الغنائية «روميو وجولييت» التي قدمت في وست اند في أواخر العام الماضي.

وقال براون: «يسعدني تقديم (شيفرة دافنشي) على خشبة المسرح، وإنني أتوق لرؤية الإمكانات الفريدة للمسرح الحي تعزز هذه القصة، فقد كان الفريق الذي تولى إعداد الرواية للمسرح مخلصاً للكتاب، لكنه سيضيف شيئاً جديداً للجمهور، ويقدم عملاً مشوقاً سريع الإيقاع يمتع الجمهور».

من جهته، قال المخرج شيبارد إن المسرحية ستكون ملحمة خيالية تجسدها الإمكانات المسرحية، فهي غنية بالتشويق والمفاجآت في كل منعطف.

تتتبع أحداث المسرحية محاولات روبرت لانغدون، أستاذ علم الرموز الدينية بجامعة هارفارد، لحل لغز مقتل أمين متحف اللوفر المعروف في باريس، وتفسير الرسائل المستترة داخل أشهر أعمال ليوناردو دافنشي، بعد العثور على جثة القتيل متخذة وضع إحدى لوحات دا فنشي الشهيرة (الرجل الفيتروفي)، وقد رسمت عليها نجمة خماسية بدم القتيل، وإلى جانب الجثة رسالة غامضة… ويدور محور القصة حول لغزين: السر الذي كان القتيل يحتفظ به وقاد إلى موته، والعقل المدبر لقتل أمين المتحف وثلاثة حراس.

وكانت شركة كولومبيا بيكشتورس قد قدمت «شيفرة دافنشي» على شاشة السينما عام 2006، في فيلم من إخراج رون هاوارد وبطولة توم هانكس وأودري تاتو.