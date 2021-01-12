بالفيديو – وسط جائحة كورونا.. الصين تفتتح “مملكة الجليد والثلج”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بالرّغم من أنّ البلاد تحارب فيروس كورونا المستجد، افتُتح أكبر مهرجان شتوي في العالم في الصين وأُضيئت الأضواء في “مملكة الجليد والثلج” بمنطقة هاربين.

وفي التّفاصيل، فقد انطلق المهرجان الـ37 للجليد رسمياً، وأفاد المنظّمون أنّ عدد الزوار، الّذي كان يبلغ عادةً مئات الملايين سنويًّا انخفض هذا العام، كما تمّ إلغاء حفل الإفتتاح لمنع تفشّي الفيروس.

وبالإضافة، ألغى المهرجان أيضاً العدّ التنازلي للعام الجديد، والذي كان من المقرر أن يضمّ عرضاً ضوئياً وموسيقى وحفلة ديسكو لنحو 10 آلاف محتفل.

والجدير بالذّكر أنّه يتعيّن على الزوار قبل التجوّل في المكان، إظهار “رمز صحي” عبر تطبيق تتبع جهات الإتّصال وقياس درجات الحرارة.