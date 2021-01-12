لهذا السبب لن تحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مؤخرا، أن ميغان ماركل، قد “ضيّعت” فرصة التقدّم للحصول على الجنسية البريطانية وجواز سفر من بلد زوجها لأنها لم تعد تستوفي الشروط التي يفرضها القانون البريطاني.

فيتعين على كل من يرغب في الحصول على الجنسية البريطانية أن يعيش لثلاث سنوات في البلاد، قبل أن يصبح بإمكانه التقدّم للحصول على جواز سفر المملكة المتحدة. إلّا أنّ ماركل لم تعش لثلاث سنوات كاملة في البلاد.

وفي التّفاصيل، ففي شهر تشرين الثاني من العام 2017، انتقلت ميغان للعيش في بريطانيا وتزوّجت من الأمير هاري في العام 2018.

وفي العام 2020، قرّر الزوجان أن ينسحبا من العائلة الملكية فانتقلا في البداية إلى كندا ثم إلى الولايات المتحدة الأميركية وهذا ما أدى إلى عدم إكمال السنوات الثلاثة الّتي تشترطها وزارة الداخلية بشكلٍ صارم.

وبالإضافة إلى هذا السبب، فلم تتبع ماركل شرطاً إضافيّاً وهو أن يقضي أي راغب في الحصول على الجنسية أقل من 270 يوماً خارج البلاد خلال السنوات الثلاثة السابقة.