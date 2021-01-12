شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سنوات على رحيل الفنانة كريمة مختار.. حكاية طبيب جراح مات بسبب ماما نونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الرابعة لوفاة الفنانة الكبيرة كريمة مختار التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 12 يناير من عام 2017، بعد أن تركت رصيدً ضخماً من الأعمال الفنية و المحبة الجارفة فى نفوس الملايين فى مصر والعالم العربى الذين رأوا فيها صورة واقعية للأم الحنون وخير من جسدها على الشاشة.

اشتهرت الفنانة الكبيرة بأدوار الأم وكان أشهرها دورها الرائع" ماما نونا" فى مسلسل حمادة عزو ، وهو من أكثر الأدوار والشخصيات التى ارتبط بها الجمهور المصرى والعربى وتعلق بها حتى أن الملايين بكت بعد رحيل ماما نونة خلال أحداث المسلسل الذى ترك تأثيراً كبيراً لدى الجمهور.

وفى أخر حوار لليوم السابع مع الفنانة الكبيرة كريمة مختار قبل رحيلها تحدثت عن شخصية ماما نونة وتأثيرها وتعلق الناس بها .

وقالت الفنانة الكبيرة : "ناس كتير كانت مسافرة ورجعت بعد وفاة ماما نونة فى المسلسل علشان يشوفوا أمهاتهم وآباءهم وكل واحد تخيل نفسه مكان حمادة عزو وحرصوا على رضاء والديهم ورؤيتهم وده السبب فى إن دور ماما نونة له مكانة خاصة وكبيرة عندى"

وكشفت الفنانة كريمة مختار خلال حوارها الأخير عن سر قائلة: "الجراح المصرى الكبير دكتور أحمد شفيق حكت لى زوجته الدكتورة ألفت السباعى أنه ظل يبكى بعد وفاة ماما نونا بشدة حتى أصيب بجلطة وتم نقله للمستشفى وبعدها توفى تأثرًا بوفاة ماما نونا"

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن شخصيتها الحقيقية تختلف فى بعض الأشياء عن شخصية ماما نونا وتتشابه فى أشياء أخرى، قائلة :" أتفق معها فى أن الابن مهما كبر تظل نظرة الأم له كما هى ولا تتغير، فأنا أحرص على الاحتفال بعيد ميلاد ابنى معتز ولو وصل لسن الستين، ولكن ماما نونة "بوظت" حمادة بالدلع الزائد وأعطته كل شىء بلا حساب فلم يشعر بالمسئولية"