شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تستعيد ذكريات "حملها": أهم وأحلى حدث فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها عبر "انستجرام"، بصورة قديمة لها، أثناء فترة حملها، في ابنتها ياسمين، حيث نشرت سوسن بدر الصورة، التي كانت بالأبيض والأسود، وعلقت عليها قائلة: "مش فاكره كنت فين .. بس فاكره اني كنت حامل في ياسمين بنتى و على وشك الولاده .. أهم و أحلي حدث في حياتى"، وقد تفاعل مع الصورة عدد من الفنانين من بينهم بدرية طلبة، زكذلك الإعلامية بوسى شلبى.



سوسن بدر

وقبل أسبوع من الآن، انتشرت صورا للفنانة سوسن بدر، في أحدث جلسة تصوير لها، تصدرت بها غلاف إحدي المجلات الفنية، وظهرت بها ساحرة بإطلالتين مختلفتين أحدهما بفستان باللون الأزرق و الآخر باللون الأحمر الداكن، مع تسريحة شعر واحدة حيث احتفظت بشعرها الأبيض القصير، ونشرت مجموعة صور من جلسة التصويرعبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :" أول غلاف في 2021.. كل سنه وأنتم طيبين".

وقالت سوسن بدر في حوارها مع المجلة :" لا أعتقد أنني اقتربت من كل الأشياء التي أريد القيام بها. أريد أن ألعب كل شخصية جيدة تتم كتابتها حتى هذه اللحظة. لأنني أحب التمثيل وأعشق ما أقوم به، وعندما أحظي بدور جديد أشعر بالفرح والرضا. لأنني لا أمارس هذه المهنة مضطرة ؛ ولكني أقوم بها بحب وشغف".