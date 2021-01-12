شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات الديفا سميرة سعيد فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الديفا سميرة سعيد، ضيفة على تليفزيون الخليج 365 فى لقاء خاص بمناسبة عيد ميلادها، وأدلت الديفا بالعديد من التصريحات المهمة والإنسانية وهى كالتالى..

- أمنيتى فى عيد ميلادى نتخلص من الوباء ونقدر نحضن أهالينا

- سنى كبير لكن بعيش حياتي كأني عيلة صغيرة

- متصالحة مع نفسي ومع الحياة وعارفة إننا لينا وقت افتراضي وهنمشي

- نفسي لما امشي وأسيب الدنيا الناس تفتكرني بالخير والسيرة الطيبة

- مبسوطة بنفسي بحط راسي علي المخدة وأنام مرتاحة البال مش واخدة الدنيا حاجة مش من حقي

- الراجل خلق للمرأة والست خلقت لتكون مع الراجل لكن لما تبقي علاقة صحية

- مش بحب المرأة الذليلة المستضعفة حبيسة عواطفها

- المرأة المصرية نموذج ملهم للحب والعطاء والوفاء والتضحية

وفي سياق متصل حقق كليب الديفا سميرة سعيد "قط وفار" أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، والتي تمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

الديفا سميرة سعيد شاركت مؤخرا فى برنامج The Voice Senior لاكتشاف المواهب فوق الـ 60 عاما، كعضو لجنة تحكيم وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية لفوق الـ 60 عاما، وشارك في لجنة تحكيمه كل من الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، الفنان ملحم زين والمطربة اللبنانية نجوى كرم.