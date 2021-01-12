شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب: لبنان يعانى ويلفظ آخر أنفاسه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة مايا دياب عن قلقها الشديد من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا فى لبنان، وكتبت عبر حسابها على تويتر "لبنان يعانى ويلفظ آخر أنفاسه، احترنا إذا بنوعى على أخبار أحبابنا للى صاروا بدنيا ثانية بسبب الفيروس الخبيث أو إذا بنصلّى لأحباب ما يفارقونا لأنهم بالمستشفيات وما قادرين نشوفهم.. أو إذا بنشكر ربنا على شفاء بعض الأشخاص لأنه بالصدفة الفيروس ما أودى بحياتهم".

وتابعت فى تغريدةأخرى "مش قادرة أوعى على خبر رحيل أحباء حرمنا الفيروس حتى إنه نجتمع لوداعهم، قلب مجروح، معاناة ما لها حلول ونداءات لتأمين أسرّة بالمستشفيات غير موجودة ، كورونا ساوى الناس ببعضها الغني كما الفقير لا سرير لهما".



مايا دياب

وكانت مايا دياب قد احتفلت بعيد ميلادها الأربعين شهر نوفمبر الماضى فى حفل صغير مع ابنتها كاى "k"، حيث إنها من مواليد يوم 10 نوفمبر عام 1980، وحينها، نشرت مايا فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهى ترقص وتغنى مع ابنتها الوحيدة، كما نشرت صور لها وهى ترتدى فستانا أسود ونظارة شمسية، معلقة عليها قائلا "مفاجأة كبيرة مع حبيتى كاى".

يذكر أن الفنانة اللبنانية مايا دياب، كانت قد وثقت لحظة خضوعها لإجراء فحص فيروس كورونا مع ابنتها كاي، للاطمئنان والتأكد أنهما بصحة جيدة، بسبب قيام مايا بتصوير أحد أغانيها ما يضطرها للاختلاط بعدد من الأشخاص، وعدم وضع الكمامة عندما تصور أو تغني، ما يجعلها معرضة للعدوى.

ووجهت رسالة لجمهورها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام"، حيث طالبتهم باتباع جميع الإجراءات الاحترازية حرصاً على عدم الإصابة بالفيروس، مؤكدة أنها تقوم بالفحص بشكل دورى، وذلك بسبب طبيعة عملها التي تجعلها على تواصل مع عدد كبير من الناس مع ضرورة خلع الكمامة، مؤكدة على ضرورة تعقيم اليدين والوجه والأغراض التى نمسكها بيدينا خاصة الموبايل.