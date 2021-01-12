شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "Black mamba" تسجل رقما قياسيا لأسرع فيديو موسيقى يتجاوز 100 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أغنية Black mamba "بلاك مامبا" لفرقة الفتيات الكورية "إيسبا" رقما قياسيا لأسرع فيديو موسيقي يتجاوز الـ 100 مليون مشاهدة منذ طرحها في 17 نوفمبر الماضى.



أغنية Black mamba تتخطى 100 مليون مشاهدة

استمرت الفرقة الصاعدة من شركة SM الترفيهية في تحقيق إنجازات ملحوظة، حيث سجلت سابقًا رقمًا قياسيًا للفيديو الموسيقي الأول الأكثر مشاهدة خلال أول 24 ساعة له، واستمرت في تحقيق إنجازات ملحوظة كفريق موسيقي جديد.

ووفقا لما نشره موقع العربية، فإن الفيديو الموسيقي الذي تم إصداره في 17 نوفمبر 2020 تجاوز الـ 100 مليون مشاهدة في 51 يومًا فقط و12 ساعة في 8 يناير، الأسرع في أى ظهور لموسيقى البوب الكورية.

وفي السابق تجاوز الفيديو الموسيقي "بلاك ماما" 21 مليون مشاهدة على يوتيوب في غضون 24 ساعة من إصداره، مسجلاً رقمًا قياسيًا في ذلك الوقت، ارتفع الفيديو أيضًا سريعًا إلى المركز الأول على مقاطع الفيديو الأكثر شيوعًا على يوتيوب ومع أحدث 100 مليون مشاهدة، تواصل "إيسبا" عرض إنجازات في عامها الأول.



فرقة aespa الكورية

وقالت فتيات فرقة إيسبا: "كنا سعداء للغاية لسماع أن مقطع الفيديو الموسيقي "بلاك مامبا" قد وصل إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة.. من المفيد جدًا تحقيق ذلك من خلال أغنيتنا الأولى، نود أن نشكر جميع معجبينا على حبهم ودعمهم المذهلين. في عام 2021، سنواصل تقديم موسيقى رائعة وطاقة مشرقة ونأمل أن يتطلع الجميع إليها".

"بلاك مامبا" هي أغنية رقص قوية تعتمد على أصوات قوية ومزامنة مميزة. وتحكي كلمات الأغنية قصة مغامرات الفتيات وتجربتهن في عالم جديد حيث أصبحن مدركات لـ"Black Mamba" الذي يهدد بقية العالم ويتدخل في الاتصال بين aespa والأفاتار الخاص بهن.



نجمات فريق aespa النسائى الكورى