شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى مع عمرو يوسف فى لبنان: " من الممتع التصوير مع أعز أصدقائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دينا الشربينى، متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية ستورى على حسابها على انستجرام، و ظهرت دينا مع النجم عمرو يوسف فى لبنان وكتبت على الصورة قائلة :" من الممتع دائمًا التصوير مع أعز أصدقائى. "



دينا الشربينى

وبدأت النجمة دينا الشربينى تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الرمضانى المقبل والذى يحمل اسم "قصرالنيل" وتجسد دينا الشربينى دور فتاة أرستقراطية خلال فترة الستينيات، ويشارك فى بطولته ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله، وصبرى فواز، ومحمود البزاوى، أحمد خالد صالح، وناردين فرج، وصلاح عبدالله وأحمد مجدى وعمر السعيد ونبيل عيسى ومريم الخشت وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى.

يذكر أن دينا خاضت سباق رمضان الماضى بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب وشارك فى بطولته انجى المقدم، محمود قابيل، رجاء الجداوى، على قاسم، أسماء أبو اليزيد، أحمد صفوت، أسماء جلال وعدد آخر من الفنانين وهو إخراج أحمد شفيق.

أما عمرو يوسف فيعمل على تصوير مسلسله الجديد "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك فى بطولته صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.