شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد الميلاد الـ20 لابنهما لؤى .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم اللبناني راغب علامة بعيد ميلاد نجله الأكبر لؤي، الذي أتم عامه العشرين، ونشر لؤي عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام"، فيديو لهما خلال مفاجئته بتورتة عيد ميلاده التى تحمل صورته إلى جانب رقم 20.



راغب علامة وزوجته



راغب وزوجته

كما وجه راغب علامة رسالة لابنه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلًا: "عامًا بعد عام، أصبحت الرجل الذي طالما حلمت برؤيتك تتحول إليه .. أنت تجعلنا جميعًا فخورين .. عيد ميلاد سعيد وقد يكون هذا العام مليئًا بالإنجازات العظيمة .. أحبك أكثر مما يمكن أن تصفه الكلمات"، ليرد عليه لؤي قائلا :"أحبك أكثر من أي شيء.. شكرا لك على كل شيء".



راغب علامة



راغب وابنه



لؤي علامة



لؤي

ويستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان"علشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى.