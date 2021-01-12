شكرا لقرائتكم خبر عن توافد سيد رجب وأحمد أمين وتامر عبد المنعم للمشاركة فى جنازة والد بيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل عدد من الفنانين على مسجد مقابر طريق الفيوم للمشاركة فى تشييع جثمان والد الفنان بيومى فؤاد، حيث انطلقت صلاة الجنازة على الراحل بحضور الفنان سيد رجب والفنان تامر عبدالمنعم والفنان والإعلامى أحمد أمين، والفنان حسن عبد الفتاح والمخرج تامر محسن والمخرج أحمد البدرى .

كان الفنان بيومي فؤاد قد أعلن وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب "بيومي" منشورا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".

يشار إلى أن بيومى فؤاد بدأ في تصوير مسلسله الجديد "عودة الأب الضال" ، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك في بطولته كل من: هالة فاخر، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى.

من ناحية أخرى يشارك الفنان بيومى فؤاد في فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى والذى صور عددا من مشاهده في العديد من الأماكن بالقاهرة، ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم ولديه محل عطارة، ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللى كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

كما يشارك الفنانة ليلى علوى في فيلمها الجديد "ماما حامل"، والذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية في مدينة الشيخ زايد، ويشارك في بطولته كل من: محمد سلام وحمدى الميرغنى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كامل.



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جنازة والد بيومى فؤاد (2)



جنازة والد بيومى فؤاد (3)



جنازة والد بيومى فؤاد (4)



جنازة والد بيومى فؤاد (5)



جنازة والد بيومى فؤاد (6)



جنازة والد بيومى فؤاد (7)



جنازة والد بيومى فؤاد (8)



جنازة والد بيومى فؤاد (9)



جنازة والد بيومى فؤاد (10)



جنازة والد بيومى فؤاد (11)



جنازة والد بيومى فؤاد (12)



جنازة والد بيومى فؤاد (13)



جنازة والد بيومى فؤاد (14)



جنازة والد بيومى فؤاد (15)



جنازة والد بيومى فؤاد (16)



جنازة والد بيومى فؤاد (17)



جنازة والد بيومى فؤاد (18)



جنازة والد بيومى فؤاد (19)



جنازة والد بيومى فؤاد (20)



جنازة والد بيومى فؤاد (21)



جنازة والد بيومى فؤاد (22)



جنازة والد بيومى فؤاد (23)



جنازة والد بيومى فؤاد (24)



جنازة والد بيومى فؤاد (25)



جنازة والد بيومى فؤاد (26)



جنازة والد بيومى فؤاد (27)



جنازة والد بيومى فؤاد (28)



جنازة والد بيومى فؤاد (29)



جنازة والد بيومى فؤاد (30)



جنازة والد بيومى فؤاد (31)



جنازة والد بيومى فؤاد (32)



جنازة والد بيومى فؤاد (33)



جنازة والد بيومى فؤاد (34)



جنازة والد بيومى فؤاد (35)



جنازة والد بيومى فؤاد (36)



جنازة والد بيومى فؤاد (37)



جنازة والد بيومى فؤاد (38)



جنازة والد بيومى فؤاد (39)



جنازة والد بيومى فؤاد (40)



جنازة والد بيومى فؤاد (41)



جنازة والد بيومى فؤاد (42)



جنازة والد بيومى فؤاد (43)



جنازة والد بيومى فؤاد (44)



جنازة والد بيومى فؤاد (45)



جنازة والد بيومى فؤاد (46)



جنازة والد بيومى فؤاد (47)



جنازة والد بيومى فؤاد (48)



جنازة والد بيومى فؤاد (49)



جنازة والد بيومى فؤاد (50)



جنازة والد بيومى فؤاد (51)



جنازة والد بيومى فؤاد (52)



جنازة والد بيومى فؤاد (53)



جنازة والد بيومى فؤاد (54)



جنازة والد بيومى فؤاد (55)



جنازة والد بيومى فؤاد (56)



جنازة والد بيومى فؤاد (57)



جنازة والد بيومى فؤاد (58)



جنازة والد بيومى فؤاد (59)



جنازة والد بيومى فؤاد (60)



جنازة والد بيومى فؤاد (61)



جنازة والد بيومى فؤاد (62)



جنازة والد بيومى فؤاد (63)



جنازة والد بيومى فؤاد (64)



جنازة والد بيومى فؤاد (65)