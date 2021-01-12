شكرا لقرائتكم خبر عن درة بإطلالة شتوية أنيقة فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة كاجول غاية في الجمال، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بمجموعة صور منها، ولاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها، مؤكدين على تألقها فى أى إطلالة تختارها.



درة

وكانت النجمة درة، قد ودعت عام 2020، واستقبلت العام الجديد من خلال صورة بصحبة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، حيث نشرت صورة لهما معاً من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام وكتبت، "كل عام وانتم بخير وصحة وراحة بال كانت سنة صعبة وقاسية وأحيانا مؤلمة ولكن أود أن أشكر كل المحبّين على وجودهم جنبى، وأتمنى لكم الخير من قلبى".

وكانت الفنانة التونسية درة قد كشفت سبب بكائها فى حفل زفافها على المهندس هانى سعد أثناء رقصهما على أغنية رومانسية، حيث تذكرت فى هذه اللحظة والدها المتوفى ووالدتها فاختلطت مشاعرها بين الفرحة والحزن.

كما سبق ووجهت النجمة درة الشكر لزوجها المهندس هانى سعد على تحمله انشغالها بعد الزفاف، بتصوير حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، وقالت درة، في تصريحات تليفزيونية بالعربى: "عايزة أشكر جوزى إنه مستحملنى إن أنا بصور دلوقتى بصراحة



الفنانة درة



درة فى جلسة تصوير شتوية



اطلالة الفنانة درة



درة باطلالة شتوية