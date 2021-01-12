شكرا لقرائتكم خبر عن لعب وضحك وحب .. مايا دياب مع ابنتها فى جلسة تصوير جديدة بالألوان المبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور وفيديو جديد لها مع ابنتها "كاى"، وظهرت خلالها مرتدية ملابس مبهجة ملونة، وهي تحمل ابنتها على ظهرها وتؤدي بها بعض التمارين الرياضية، وعلقت مايا على الصور التى نشرتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"مع قلبي k "، فيما نالت الصور والفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها.



مايا دياب وابنتها



مايا وابنتها كيه

وكانت مايا دياب قد احتفلت بعيد ميلادها الأربعين شهر نوفمبر الماضى في حفل صغير مع ابنتها كاى "k"، حيث أنها من مواليد يوم 10 نوفمبر عام 1980، وحينها، نشرت مايا فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي ترقص وتغني مع ابنتها الوحيدة، كما نشرت صور لها وهي ترتدي فستان أسود ونظارة شمسية، معلقة عليها قائلا :"مفاجأة كبيرة مع حبيتي كاى".



مايا دياب



مايا وابنتها

ويذكر أن الفنانة اللبنانية مايا دياب، كانت قد وثقت لحظة خضوعها لإجراء فحص فيروس كورونا مع ابنتها كاي، للإطمئنان والتأكد أنهما بصحة جيدة، بسبب قيام مايا بتصوير أحد أغانيها مما يضطرها للإختلاط بعدد من الأشخاص، وعدم وضع الكمامة عندما تصور أو تغني، مما يجعلها معرضة للعدوي.

ووجهت رسالة لجمهورها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، حيث طالبتهم باتباع جميع الإجراءات الاحترازية حرصاً على عدم الإصابة بالفيروس، مؤكدة أنها تقوم بالفحص بشكل دوري وذلك بسبب طبيعة عملها التي تجعلها على تواصل مع عدد كبير من الناس مع ضرورة خلع الكمامة، مؤكدة علي ضرورة تعقيم اليدين والوجه والأغراض التي نمسكها بيدينا وخاصة الموبايل.