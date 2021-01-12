شكرا لقرائتكم خبر عن على حميدة فى أول صور من معهد ناصر: حالتى أفضل وأنتظر نتيجة المسح الذرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان على حميدة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تطورات حالته الصحية بعد دخوله معهد ناصر، على خلفية معانته من حصوة فى المرارة أدت إلى انسداد، وحدوث مضاعفات صحية فى القولون، حيث قال: "وصلت أمس لمعهد ناصر وبصراحة طاقم الأطباء استقبلونى بشكل كله ود وحب وأجريت بعض التحاليل".

وأضاف حميدة: "بدأت اتباع كورس علاجى مبدئى حتى أتخلص من الآلام الشديدة بالبطن التى أعانى منها، وأنتظر نتيجة المسح الذرى، وأتوجه بالشكر لكل القيادات التى اهتمت بى فى هذا البلد وقيادتها المخلصة الذين هم أمناء على أبناء هذا البلد، وأشكر أيضا كل أبناء الجيش الأبيض الملائكة الذين احتوونى من اللحظة الأولى، وأشكر الله أولا فأول شىء فعلته اليوم هو الصلاة لله والشكر له".