الفنان السعودي خالد سامي يتعرض لأزمة صحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدهورت الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت زوجة الفنان خالد سامي إنه يعاني حاليا من صعوبة في التنفس، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى، يوم الإثنين، بواسطة سيارة إسعاف، بحسب ما تناقلته صحف محلية.

وظهر الفنان السعودي، خالد سامي، مؤخرا ولأول مرة، بعد إجرائه عملية زراعة كبد، عبر فيديو مصور نشره الملحن فهد العبد الله، على حسابه في "تويتر".

وقال خالد سامي إنه "بدأ باستعادة صحته وعافيته، وسيكون بخير قريبا"، لافتا إلى أنه في "فترة استجمام" مع زوجته، و"سيرجع" بوقت قريب.

وكان الفنان السعودي قد تدهورت حالته الصحية خلال الأشهر الماضية، ونجا من خطر كبير يهدد حياته، بعد نجاح عملية زراعة كبد في الصين.

وكشفت زوجته عائدة العتيبي عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج.

وأوضحت "العتيبي" أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال رمضان الماضي، مضيفة أن "غسيل الكلى الذي خضع له الفنان كان علاجاً مؤقتا، حيث إنه يحتاج إلى زراعة كلى".