صور| بدء صلاة الجنازة على والد بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على والد الفنان بيومى فؤاد، داخل أحد المساجد بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

ويتوافد حاليا عدد من الفنانين أصدقاء بيومى فؤاد للمشاركة فى الجنازة.

ويشارك في تشييع الجنازة كل من الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، تامر عبدالمنعم، حسن عبدالفتاح، الفنان أحمد أمين، المخرج أحمد البدري والمخرج تامر محسن.

وكان قد أعلن الفنان بيومي فؤاد وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وكتب منشورا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".