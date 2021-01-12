أبو الليف ينفي خلافه مع أيمن بهجت قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفى الفنان نادر أبو الليف وجود خلاف بينه وبين الشاعر أيمن بهجت قمر.

قال أبو الليف، خلال لقائه في برنامج "The insider" بالعربي، :" مفيش زعل بيني وبين أيمن بهجت قمر، هو زعلان هو حر أنا مجبتش سيرته في حاجة وحشة إحنا ناس متربيين وعارفين الأصول بس وصلك كلام إني بتكلم عنك وحش، اللي قالك الكلام هو اللي اتكلم عنك وحش".

أضاف :" اللي بينا دم، احنا أهل وأنا خالك وأفتكر مين أول واحد أخدك في ايده للاستديو وخلاك تشوف الناس بتعمل ايه في الاستديو"، مضيفا "افتكر مين شجعك تكتب أغاني، مين خد منك أول أغنية في حياتك".

وكان الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر، يرد على اتهامات الفنان نادر أبو الليف، له بالتقصير معه رغم صلة القرابة التي تجمعهما.

وكتب أيمن، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "فيه موضوع متعلق من سبع سنين أنا ما اتكلمتش فيه، بس واضح إن الفنان نادر أبو الليف اللي بتجمعني بيه صلة قرابة، مصمم إنه يخليني أتكلم وأنا هتكلم بالأصول وإحترامًا لصلة القرابة.. أكتر من مرة (نادر) طلع بيلمح إننا قصرنا معاه أو حاجات من هذا القبيل، وبما إنه كلام يخص العمل مش عن العلاقات الشخصية، فأعتقد التوضيح ممكن يكون مهم عشان نقفل الصفحة دي وكلامي كله عليه شهود موجودين من زملاء ومن أقارب كمان من الدرجة الأولى".