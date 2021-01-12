ريهام سعيد تحذر من رسائل "الواتس أب"الخاص بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حذرت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد جمهورها من رسائل "الواتس أب"الخاص بها، مشيرة إلى أنه تم اختراقه أمس.

نشرت ريهام منشورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب فيه :"الواتس أب بتاعي اتعمل له هاكنج مش أنا اللي برسل أو برد من إمبارح".

تقدم الإعلامية ريهام سعيد برنامج "صبايا الخير"، على شاشة النهار.

ومن ناحية أخرى تشارك ريهام سعيد في مسلسل "وادي الجن"، المسلسل بطولة صالح عبدالنبي، كريم الدسوقي، أحمد عبدالحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبدالغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، علا رامي، بشرى.