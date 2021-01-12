"من بينها السجن".. رامي صبري قد يواجه هذه العقوبات بسبب عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طالب الشاعر أيمن بهجت قمر بالتحقيق مع الفنان رامي صبري، بسبب طرحه أغنية الفنان عمرو دياب "شكرا"، بصوته عبر موقع يوتيوب، عقب تقديم الهضبة لها، ودعا مؤلف الأغنية الشاعر تامر حسين، وصاحب لحنها الملحن عزيز الشافعي، وشركة "ناي" المنتجة للعمل، لمقاضاة رامي.

"الخليج 365" توجهت بالسؤال لخبراء حقوق الملكية الفكرية عن العقوبات التي قد يواجهها الفنان رامي صبري، في حالة لجوء صناع الأغنية للقضاء، فماذا قالوا؟

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب: " للأسف الفنان رامي صبري عرض نفسه للمساءلة القانونية، وأيضا لدفع تعويض كبير لصناع الأغنية، بعد التعدي على حقوق الملكية الفكرية لهم".

الخبير القانوني حسام لطفي من جهته، قال: "القانون صريح، في مثل هذه الحالة، يواجه المعتدي على حقوق صناع الأغنية، عدة عقوبات منها الحبس والغرامة، مع أحقيتهم في المطالبة بالتعويض"

الملحن عزيز الشافعي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "من جهتنا لا يوجد تفكير في اللجوء للقضاء، والموضوع قانونا من حق شركة "ناي" المنتجة للأغنية".

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر، قد كتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "هو إزاي رامي صبري يحط صوته على أغنية مش بتاعته؟ أنا أطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض".

وتابع: "أغانينا مش مشاع لأي حد في دماغه حسابات بيصفيها، لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه، لازم وقفة مع المصنفات الفنية ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ العقوبات عشان أي حد يرتدع، هي مش سويقة".

وأعاد الفنان رامي صبري، غناء أغنية "شكرًا" التي طرحها الفنان عمرو دياب ضمن أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، والتي كانت سببًا في وقوع خلاف شديد مع مؤلفها الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي.