وفاء صادق عن فرح سنية:" عبلة كامل جابت المحشي وحنان أحضرت الديك الرومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشفت الفنانة وفاء صادق، خلال لقاء فريق عمل المسلسل فى برنامج "صاحبة السعادة"، للاعلامية إسعاد يونس أن لوكيشن تصوير مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" كان مزرعة للدجاج.

واستكملت:"والعزل بتاع لوكيشن التصوير كان بكراتين البيض".

وعن زفاف سنية الشهير، قالت:" عبلة كامل كانت جايبة فى فرح سنية "المحاشى" وحنان ترك كانت جايبة الديك الرومى".

"لن أعيش في جلباب أبي" بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة.