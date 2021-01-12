(كنت أرى الموت يوميًا).. مجدي صبحي يعلن شفائه من فيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الفنان الكبير مجدي صبحي، شفائه من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "صبحي" عبر صفحته قائلًا : "اشكر الله اولا وأخيراً علي نعمة الشفاء من كورونا اللعين بعد صراع مع المرض لمده20 يوم عذاب أشكر كل من وقف بجانبي من قلوب رحيمه اخي وأستاذي الفنان

الكبير محمد صبحي، الفنانه الكبيره نهال عنبر دينامو مجلس النقابه".

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وتابع : "أشكر جميع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية اشكر د.أشرف زكي، أشكر د. طارق مدير مستشفي العجوزه، اشكر د. عصام، أشكر

الصحفيه الكبيره سحر صلاح الدين علي شعور نادر من انسانه وفيه مخلصه وهي أم بنتي".

وأضاف : "أشكر أخواتي وأهلي فردا فردا اشكر كل زملأيي وأصدقائي وكل جمهوري علي الفيس بوك بتمام الشفاء بعد أن كنت أري الموت يوميآ وعذاب جسدي منقطع النظير انا الان في بيتي تحت إشراف الله الجميل سبحانه وتعالي".

واختتم حديثه قائلًا : "اشكركم مره اخري ولكم مني جزيل الشكر". والأحترام..ملحوظه..عزل منزلي خاص لمدة20يوم..الحمد لله..الحمد لله..الحمد لله