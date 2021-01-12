عبد الدايم : نشاط الثقافة فى مختلف ارجاء مصر يعمل على نشر التنوير وترسيخ الهوية

ياسر رشاد - القاهرة - التقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة باللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية لبحث سبل تكثيف الانشطة الفكرية والابداعية في المحافظة خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .
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قالت "عبد الدايم" ان نشاط الثقافة فى
اضافة الى استغلال الحدائق والمساحات المفتوحة المتاحة في مختلف قري ومدن المحافظة لتقديم فعاليات ابداعية متنوعة من خلال مشروع المسارح المتنقلة الذى تطلقه وزارة الثقافة فى الفترة القادمة ، وتوجهت بالشكر لمحافظ الاسماعيلية على دعم الانشطة الابداعية بالمحافظة .
من جانبه ثمن محافظ الاسماعيلية جهود الثقافة فى المحافظة واكد مساندة الحركة الفكرية والفنية ايمانا بدور القوة الناعمة فى تحقيق التنمية الشاملة .