صورة لأنثى عنكبوت ذئب تثير الذهول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأنثى عنكبوت ضخمة من فصيلة العنكبوت الذئب.

وذهب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى وصف أنثى عنكبوت الذئب في الصورة بأنها “مادة كابوسية” وقال آخرون إنها “أكثر إثارة للإعجاب”، فيما قالت مجموعة أخرى بأن الصورة “رائعة بشكل بشع”.

وتظهر الصورة المخيفة، أحد سائقي الأدغال من فيكتوريا بأستراليا، أنثى عنكبوت الذئب وهي تحمل عددا كبيرا من صغارها على ظهرها

وكان السائق قد التقط الصورة وقام بتحميلها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

والمعروف أن أنثى عنكبوت الذئب تسعى، بعد التزاوج، إلى العزلة في بقعة مغطاة حيث يمكنها وضع ما يصل إلى 100 بويضة، وبعد أن يخرج صغار العنكبوت من البيض، يركبون ظهر أمهم بينما تخرج للبحث عن الحشرات.

وكتب أحد المعلقين: “بقدر ما هي مخيفة، عليك أن تعجب بها لأنه العمل النهائي كأم أن تعطي حياتك لأطفالك”، وفي المرة المقبلة التي ترى فيها ظهر أحد هذه العناكب ستعرف أن هناك حوالي 100 آخرين يتسكعون.

وعلى عكس العديد من العناكب الأخرى، فإن إناث عناكب الذئب محبة لصغارها وتحمي بيضها بشدة، إذ بمجرد ولادة صغارها، يتمسكون بظهر أمهم ويمكنهم البقاء على ظهرها لأكثر من أسبوعين حتى يكتمل نموهم.

وقال مستخدم آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، مازحا، إن أنثى العنكبوت الذئب يجب أن تفوز بلقب “أم العام”!

ومع ذلك، فقد عبر البعض عن اعتقاده بأن الصورة كانت مثيرة للاشمئزاز، بل وذهب إلى حد وصف الصورة بأنها “مادة كابوسية”، فيما عبر آخر عن مشاعره المتضاربة بشأن الصورة، وقال “هذا مثير للاشمئزاز وجميل في نفس الوقت”، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.