حملة اعتراضات لموسيقيين بريطانيين رفضا للقيود على تنقلاتهم بعد بريكست

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





لندن: يحول خروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي أخيرا دون التنقل الحر للموسيقيين بين بريطانيا وبلدان الاتحاد بعد تعذر الاتفاق في هذا الشأن بين الجانبين، ما أثار اعتراضات من فنانين بينهم توم يورك ودوا ليبا.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية الاثنين أنها تقدمت باقتراحات إلى الاتحاد الأوروبي لبلوغ "اتفاق طموح بشأن التنقلات الموقتة لمسافري الأعمال كان ليشمل الموسيقيين".

لكن "الاتحاد الأوروبي رفض ذلك"، وفق الناطق باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وعلق الناطق على معلومات نشرتها صحيفة "ذي إندبندنت" نقلا عن مصدر أوروبي في بروكسل تحدثت عن رفض لندن اقتراح من الاتحاد الأوروبي يتيح دخول الفنانين والمبدعين من دون تأشيرة دخول مسبقة لثلاثة أشهر.

وبعد فشل الاتفاق على هذه النقطة، بات يتعين على الموسيقيين منذ الأول من يناير 2021 الحصول على تأشيرات دخول فردية للتنقل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في جولاتهم وحفلاتهم، ما يكبّدهم تكاليف إضافية.

وجمعت عريضة موجهة للحكومة والبرلمان للمطالبة بإعفاء العاملين في قطاع الموسيقى والفنانين من تأشيرة الدخول، أكثر من 247 ألف توقيع، كما أن فنانين كثيرين بينهم لويس توملينسون من فرقة "وان دايركشن" وتوم يورك من "راديوهيد" ودوا ليبا، دعوا محبيهم إلى دعم هذا المطلب.

ويدفع قطاع الموسيقى البريطاني فاتورة باهظة جراء جائحة كوفيد-19، كما أن القيود الجديدة أرجأت إلى أجل غير مسمى إعادة فتح صالات الحفلات والجولات الموسيقية والمهرجانات.