شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد لن تنسى فى "لن أعيش في جلباب أبي" تحولت لكوميكس عن كورونا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت حلقة "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس وأبناء نور الشريف فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" ترند السوشيال ميديا بعد عرضها أمس الاثنين، حيث أن العمل مازال يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة رغم عرضه من 25 سنة، وفى كل مرة يعرض على الفضائيات تجد العديد من المشاهد يتم تداولها بكثافة على السوشيال ميديا.

وشهدت الفترة الماضية استخدام مشاهد بارزة فى المسلسل، والتى تجمع نور الشريف والنجمة عبلة كامل، فى الكوميكس عن فيروس كورونا وفترة العزل المنزلى وقت الحظر.

وكشف الفنان محمد رياض أن هناك مشهد من المسلسل تحول إلى كوميس وهو "عبد الوهاب" يرقد فى السرير وحوله عائلته بشكل مفاجئ خوفاً عليه فتحول المشهد أثناء فترة الحظر والعزل المنزلى إلى كوميكس.

وروت الفنانة وفاء صادق أن فى مشهد زفاف سنية "ناهد رشدى"، كانت جائعة بشكل مبالغ فيه، قائلة: "كنت جعانة اوى وكلت كمية مكرونة"، كما أوضحت الفنانة ناهد رشدى أن مخرج العمل أكد لهم أن لديهم مساحة ارتجال فى هذاالمشهد وقال "عيشوا حياتكوا باللى انتو حسينه".

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة كل من: الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعى "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينة "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه فى الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذى سعى لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذى تعمد إذلاله وإهانته.

ويعجب عبد الغفور بفاطمة "عبلة كامل" بائعة الكشرى، التى تبادله الإعجاب وتحاول مساعدته فى مشواره الصعب، وبالتدريج يتمكن عبد الغفور من الاستقلال عن الحاج سردينة وإدارة عمل خاص به، ويتخذ من سيد "مخلص البحيرى" الأخ الوحيد لفاطمة وفهيم أفندى، مساعدين له، ويتزوج فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب "محمد رياض"، وأربع فتيات هن: سنية وبهيرة ونفيسة ونظيرة.