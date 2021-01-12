شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة بدلة "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".. هنيدى: "تايهيونج نجم BTS بيقلدنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بأسلوبه الكوميدى الرائع ودمه الخفيف، نشر الفنان ​محمد هنيدي​ صورة له بالبدلة الصفراء التى ظهر بها فى مشاهد فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية، وإلى جانبه صورة لعضو ​فرقة BTS​ الكورية ​تايهيونج،​ وهو يرتدي بدلة صفراء أيضًا، وكتب هنيدى فى تعليقه على الصورة التى شاركها مع الجمهور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "تايهيونج عضو فرقة BTS "أشهر فرقة فى العالم" وهو يرتدي بدلة صفراء مقتبسا مثله الأعلى هنيدى".



محمد هنيدى

وتابع محمد هنيدى تعليقاته على الصورة، بكتابة تعليق آخر قال فيه، "طبعا أنا اللي كاتب الكلام ده بالصيغة دى علي أساس إنه خبر وكده"، مشيرًا إلى أن الصورة على سبيل الدعابة.



هنيـــدى



تعليق هنيدى

يشار إلى أن النجم محمد هنيدى بصدد المشاركة فيلم جديد، يتكتم على تفاصيله حاليا، حيث يعقد جلسات عمل يوميا مع صناعه للوقوف على الخطوط العريضة للفيلم، قبل انطلاق تصويره، واختيار مخرج للعمل لترشيح الأبطال الذين يقفون أمامه في أحداث الفيلم.

ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث يواصل المخرج شريف عرفة عملية المونتاج حالياً هنيدى استعدادًا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات عام 2021.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.