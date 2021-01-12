محمد هنيدي يتباهى ببدلته الصفراء.. فما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يتوقف الفنان المصري محمد هنيدي عن مداعبة متابعيه بتعليقات ساخرة، ونشر صور قديمة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد هنيدي، مؤخرا، صورة له من أحداث فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وهو يرتدي البدلة الصفراء الشهيرة، وبجواره صورة فنان من كوريا الجنوبية، يرتدي بدلة صفراء مشابهة، وأرفق الصورتين بتعليق ساخر قائلا: "تايهيونغ، عضو فرقة Bts أشهر فرقة في العالم، يرتدي بدلة صفراء، مقتبسا مثله الأعلى هنيدي".



فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" من إنتاج عام 1998، وتصدر شباك الإيرادات وقت عرضه، وشاركت في بطولته منى زكي، وأحمد السقا، وطارق لطفي، وهاني رمزي، وفتحي عبدالوهاب، وغادة عادل.

محمد هنيدي انتهى منذ أيام من تصوير أحداث فيلمه الجديد "النمس والإنس"، ويشاركه البطولة منة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وصابرين، وعارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.