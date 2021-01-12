كريمة مختار.. "ماما نونا" تسكن القلوب رغم الرحيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استطاعت الفنانة المصرية كريمة مختار أن ترسم لنفسها طريق خاص بها، واحتلت قلوب المشاهدين بأدوار شديدة الإنسانية.

اتخذت الراحلة خطوة جريئة عندما قدمت دور الأم وهي في مرحلة الشباب، ولم تتخوف من طبيعة الدور مثل الكثيرات من بنات جيلها، كانت تؤمن بأن الفنان يجب أن يتقمص كل الأدوار ويقنع المشاهد بما يقدمه على الشاشة.

وفي ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة كريمة مختار، تلقي ”الخليج 365” الضوء على محطات مهمة في مسيرتها الفنية.





بدأت كريمة مختار طريقها الفني عبر أثير الإذاعة المصرية، إذ شاركت خلال مرحلة الطفولة في البرنامج الشهير "بابا شارو" وبمرور الوقت اكتسبت الخبرة واستطاعت أن تطوع صوتها لخدمة الأعمال الدرامية في الإذاعة.





و في مرحلة الصبا، تلقت العديد من العروض للعمل في السينما، إلا أن أسرتها المحافظة رفضت الفكرة، ولكن حماسها لم يهدأ، حيث التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وعقب التخرج تزوجت من المخرج الكبير نور الدمرداش، والذي منحه النقاد لقب "ملك الفيديو" بسبب نجاحاته في الدراما التليفزيونية.





ساند نور الدمرداش زوجته، وفتح لها الطريق، ونجحت كريمة مختار في استثمار الفرصة بشكل جيد، وقدمت عبر شاشة السينما ما يقرب من 35 فيلما، من أبرزها: "سعد اليتيم، والمستحيل، ونحن لا نزرع الشوك، ومضى قطار العمر، والحفيد".





كما تألقت على شاشة التليفزيون وقدمت ما يقرب من 23 مسلسل أهمها: " البخيل وأنا" بطولة فريد شوقي، ومسلسل"يتربى في عزو" أمام النجم الكبير يحيى الفخراني، وجسدت في هذا المسلسل شخصية " اما نونا" تلك الأم التي تغفر، وتسامح أخطاء الابن من فرط حبها له.

وفي 12 يناير 2017 رحلت الفنانة الكبيرة عن عمر ناهز الـ82 عاما.