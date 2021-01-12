أغنية "بلاك مامبا" الكورية تحقق رقماً قياسياً على اليوتيوب

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"الخليج 365" من بيروت: سجلت أغنية "بلاك مامبا" التي تؤديها فرقة الفتيات الكورية "aespa" رقماً قياسياً، بتخطيها الـ 100 مليون مشاهدة منذ طرحها في 17 نوفمبر الماضي.

وإستمرت الفرقة في تحقيق إنجازات ملحوظة كفريق موسيقي جديد، حيث تجاوز الفيديو الموسيقي الذي تم إصداره في 17 نوفمبر 2020 الـ 100 مليون مشاهدة في أقل من شهرين.

وهو الظهور الأسرع في مجال موسيقى البوب الكورية، حيث تجاوز الفيديو الموسيقي "بلاك ماما" الـ 21 مليون مشاهدة على يوتيوب في غضون 24 ساعة من إصداره، مسجلاً رقماً قياسياً.

وإرتفع الفيديو سريعاً إلى المركز الأول على قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب ومع وصولها الى 100 مليون مشاهدة، يواصل فريق "إيسبا" النسائي عرض إنجازاته في عامه الأول.

وعبرت فتيات الفرقة عن شعورهن بهذا الإنجاز بالقول: "كنا سعداء للغاية لسماع أن مقطع الفيديو الموسيقي "بلاك مامبا" قد وصل إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة"، وأكدن أنهن في عام 2021 سيواصلن تقديم موسيقى رائعة وطاقة مشرقة.