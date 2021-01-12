شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى ينشر البرومو الدعائى الأول لفيلم "30 مارس" بطولة دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد الفيشاوى، عن البرومو الدعائي الأول لفيلم "30 مارس"، المقرر عرضه قريبا فى دور العرض السينمائى، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" الذى يظهر فيه مع النجمة دينا الشربيني فقط، مصحوبا بتعليق :"تفتكروا ايه هيحصل في 30 مارس".



الفيشاوي

فيلم "30 مارس" تدور أحداثه فى إطار "الساسبنس والتراجيديا"، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.



دينا الشربيني

وكان الفنان أحمد الفيشاوى، قد أعلن عن الانتهاء من تسجيل أغنية خاصة بالفيلم من غناء مروان موسى، وعفروتو بعدما نشر على حسابه بموقع انستجرام صورة تجمعه بمطربى الأغنية وعلق "استنوا أغنية 30 مارس مروان موسى وعفروتو".

من ناحية أخرى، تعاقد النجم أحمد الفيشاوى على فيلم "ريتسا"، مع المنتج أيمن يوسف، ليجسد الدور الرئيسى فى الفيلم وهو دور "مالك"، لينضم لأسرة العمل مع الفنان الكبير محمود حميدة، الذى تعاقد منذ عدة أسابيع، الفيلم من تأليف معتز فتيحة، إخراج محمد بكير، على أن يتم الإعلان عن انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، ليتم طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الربيع المقبل.